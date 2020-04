Nyhende

Natt til laurdag melde ein bileigar i Hornindal bilen sin som stolen, men vedkomande opplyste samstundes at bilen var funne att ved Kjøshamartunnelen, der den hadde kollidert. Ukjent med kva. Etter grundig politiarbeid på staden blir to personar no sikta for køyrinig i alkoholpåverka tilstand. Den eine av dei er bileigaren.