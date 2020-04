1,750 millionar til styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta

Nyhende

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskot av 19.januar i år og melder at søknaden er innvilga.

–Stad kommune får overført 250 000 kroner i ubrukt tilskot frå tidlegare år, og dette er inkludert i tilskotsbeløpet. Utbetaling for i år blir på 1.500.000 kroner, heiter det i brevet frå Helsedirektoratet.

Mål, føringar og vilkår

Tilskotet skal brukast i samsvar med budsjett og tiltak som er omtala i søknaden, regelverket for ordninga og krava i dette brevet. Tilskotet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot måla.

Målgruppa for tilskotsordninga er gravide og deira partnerar, barselfamiliar og barn og unge og deira familiar. Ordninga skal bidra til helsestasjons- og skulehelsetenesta sitt samfunnsoppdrag med å utjamne sosiale ulikskapar i helse og å styrke familiar, barn og unges positive ressursar for helse, trivsel og læring. Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skulehelseteneste gjennom auka kapasitet, tilgjenge og tverrfaglegheit.

Med auka kapasitet meiner ein auka tal nye stillingsbrøkar/årsverk for relevante yrkesgrupper. Til dømes helsesjukepleiar, jordmor, fysioterapeut, lege eller psykolog. auka tilgjenge og at tenesta er synleg inneber at tenesta/tilbodet er fleire dagar/timer til stades, har meir praktisk plassering for brukarane og samarbeidspartnarar, når fleire unike brukarar med sine informasjonstiltak på digitale plattformer, deltek i høgare grad i skulens aktivitetar og undervisning.

Med auka tverrfagligheit meiner ein systematisk samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og skulehelsetenesta og auka samarbeid på leiarnivå i kommunen, med barnehagar, skular og andre relevante aktørar. Tilskotet kan ikkje omdisponerast til andre formål utan skriftleg godkjenning frå Helsedirektoratet.