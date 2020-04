Trafikkstasjonane stengde til og med 17. april

Nyhende

Dei nye helseråda som kom tysdag ettermiddag betyr at Vegvesenet sine tiltak held slik dei er også fram i veka etter påske.

– Vi følgjer helsestyresmaktene sine tilrådingar og gjer laupande vurderingar av kva som er forsvarleg. Vi jobbar med tiltak som kan gjere det aktuelt å opne trafikkstasjonane delvis igjen, men dette krev ein del planlegging, seier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Stenginga inneber at alle skranketenester er halde stengt, det er ikkje mogleg å gjennomføre teoriprøver og oppkøyringar er avlyst til og med 17. april. Tilbodet av køyretøykontrollar i hall er redusert.

Sjekk om du kan gjere det sjølv heime

Mange førarkort- og køyretøytenester du før måtte gjere på trafikkstasjonen, kan du nå gjere digitalt.

– Det er heldigvis mykje du kan gjere sjølv, og eg anbefaler alle å ta ein tur innom vegvesen.no for å sjå om du kan ordne det du treng heime i staden for å måtte vente til vi opnar igjen. Så er det klart at ikkje alt let seg løyse på den måten, og vi jobbar med å finne løysningar på dette – både no medan vi er stengt, og også korleis vi skal ta det att når vi gjenopnar, seier Dreyer.

På vegvesen.no vil du til ei kvar tid finne oppdatert informasjon om utsette fristar, dispensasjonar og andre endringar som følge av koronasituasjonen.