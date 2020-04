Nordfjordregionen bygger eit solid, trygt og framtidsretta miljø

Nyhende

Det seier Øystein Nes, dagleg leiar i Inviro på Nordfjordeid, i ei pressemelding og viser til at for å lukkast må ein starte tidleg, og ha ein klar plan og raud tråd.

─I regionen har vi både ingeniørutdanning innan automasjon med robotikk, og fagskuleutdanning innan automatisering. I usikre tider er dette trygge og gode utdanningar som gjev tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft. Næringslivet ser behovet for den kompetansen utdanningsinstitusjonane tilbyr i regionen. For ungdommane er det no eit viktige val som skal takast før søknadsfristen for høgare utdanning går ut den 15. april, seier Nes i pressemeldinga.

Unge nytilflytta medarbeidarar etablerer seg

─Dei siste åra har Informasjonsteknologibransjen og automasjonsbransjen skapt over 90 nye arbeidsplassar i regionen, det er gjort investeringar for mange hundre millionar. Næringslivet ser eit stort behov for meir arbeidskraft både på kort sikt og i dei komande åra. For tilflyttarane Monica Refvik og Harald Mikalsen vart høvesvis Videonor i Måløy og Eid Elektro på Nordfjordeid bedrifter som bidrog til draumen om å flytte tilbake til heimbygda og etablere seg.

Ein veksande og framtidsretta bransje

I eit stadig meir digitalisert og automatisert samfunn, vil det å ha kunnskap om og ei utdanning innan desse fagfelta stille vår ungdom godt rusta for dagens og framtidas arbeidsmarknad. I dei utfordrande Korona-tider vi er inne i no, viser behovet for gode digitale løysingar. Samfunnet er i endring, og det vil opne for meir satsing innan fagfelta digitalisering og automatisering.

Unikt samarbeid

─Høgskulen på Vestlandet og Fagskulen i Sogn og Fjordane er i eit unikt samarbeid. Saman utviklar dei moderne og aktuelle lab-fasilitetar på Hellenes sitt område i Førde. Totalt blir det investert omlag 30 millionar kroner. Her, og i nodar rundt om i fylket, vil ein legge til rette for materialisering av samarbeid mellom akademia og næring. Nodane rundt om er fleire, og dekker eit breitt spekter av næringslivet i gamle Sogn og Fjordane fylke. Samarbeidet omfattar bl.a. INVIRO-miljøet i Nordfjord,

IT-miljøet i Måløy, SITEP-miljøet i Årdal, Hub for Ocean/Ocean Hyway Cluster i Florø og PEAK-miljøa fleire stader i fylket, seier Øystein Nes og viser til at Inviro er eit konkret døme på denne type samarbeid.

─Eit konkret døme på eit slikt samarbeid fekk vi då Fagskulen i Sogn og Fjordane, i samarbeid med Inviromiljøet i 2019 starta opp eit desentralisert utdanningstilbod innan automasjon og elkraft på Nordfjordeid. Totalt er det 24 personar fordelt på heile regionen som no er i gang med den virtuelle desentralisert utdanninga. Tilbodet vil også starte opp hausten 2020, også fagskuletilbodet har søknadsfrist 15. april., seier dagleg leiar i Inviro, Øystein Nes.