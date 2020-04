-Ikkje sant at arbeid på Okla startar rett etter påske

Nyhende

Scott Gilbert, administerande direktør i Falck Renewables AS kommenterer følgjande: "Eg føler dagens avisartikkel i Fjordabladet treng oppklaring. Artikkelen får det til å høyres ut som eg har godkjent oppstart på Okla-prsjektet rett etter påske uten de nødvendige godkjenninger og tillatelser. Dette er ikkje korrekt, eg har aldri gitt en slik tillatelse", påpeikar han.

Vindkraft på Okla Oppstart av anleggsarbeid etter påske ─Det vart i dag stadfesta at utbyggar av vindkraftanlegget på Okla planlegg for oppstart av anleggsarbeid rett etter påske.

Scott Gilbert, adm. dir i Falck Renewables AS, har fått ein oversett versjon av artikkelen og vil gjerne svare på nokre av punkta her: -Det er ikkje sant og har ikkje blitt stadfesta av Falck Renewables Vind AS at arbeid på Okla har oppstart rett etter påske, påpeikar Scott.

Falck har kontakta Stad kommune og stadfesta at arbeid ikkje vil begynne før alle planar er godkjent og dei har fått løyve.

- Falck og deira entreprenørar vil forholde oss til dei reglane satt av styresmaktene når det gjeld coronaviruset, kommenterer han.

Scott viser til at prosjektet vil generere mange fordelar for Stad kommune inkludert:

- Produksjonen av rein elektrisitet og besparelse av CO2 utslipp

- Bringe investeringar til kommunen

- Skape betre tilkomstveg til fjellet for besøkande, turgåarar og syklistar.

- Skape ein rekkje lokale tiltak, inkludert eit fond som skal nyttast av kommunen på den måten dei ønskjer, samt støtte moglege fornybar energi-lærlingar.