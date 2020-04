Kronprinsparet takka for jobben

Nyhende

Bakgrunnen for oppringinga var at det norske Kronprinsparet ønskte å takke frivillige i Røde Kors, Røde Kors Hjelpekorps og alle andre i frivillige organisasjonar som i desse koronatider gjer ein jobb for andre. Inger Johanne Brekke var ein av tre frå Røde Kors nasjonalt som var med i samtalen med representantane frå kongehuset.