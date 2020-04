Dette er råda og reglane for påska

Nyhende

Onsdag startar påskeferien for mange i heile landet, men for nokre starta den for fleire dagar sidan. Det vert ei litt spesiell påske i år grunna situasjonen som er i landet og dei nasjonale retningslinjene som er vedtatt. Men kvar går eigentleg grensa for kva som er lov og kva som ikkje er lov denne påska både nasjonalt og i Stad kommune?

Har du symptom på luftvegsinfeksjon som blant anna forkjølt, hoste, feber, skal du halde deg heime.

Har du familiemedlem i risikogruppa (over 65 år og/eller med underliggjande sjukdommar) bør du unngå fysiske besøk. Det vert oppmoda om å bruke telefon og digital kontakt.

Hald avstand til andre: minimum ein meter avstand ute, og to meter inne.

Den generelle regelen er å ikkje vere for mange personar på ein stad til same tid. Det er maks fem personar utandørs når ein ikkje er frå same husstand.

Stad kommune oppmodar innbyggjarane i størst mogleg grad om å halde seg i kommunen.

Bruk påska på aktivitetar i heimen eller i nærmiljøet. Sosiale samankomstar og påskebesøk med venner må vente.

Transport og reiser

Det er ingen restriksjonar når det gjeld reiser innanlands, men regelverket oppmodar om minst mogleg reising og kontakt med andre. Reduser difor reisene til eit minimum og unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige (fritidsreiser er eit døme her).

Unngå kollektiv transport om mogleg.

Hytteforbodet framleis gjeldande

Det er innført forbod om å overnatte på hytta og fritidsbustad utanfor eigen kommune. Dette forbodet kom 19. mars og gjeld for heile landet.

Tysdag 7. april vart det klart at dette forbodet gjeld fram til 20. april. Det vil seie at ein kan ikkje overnatte på hytta i ei anna kommune i påska, og heller ikkje første helga etter påske. Måndag 20. april vert det derimot opna for at folk igjen kan overnatte på hytta, men det vert framleis oppmoda om å avgrense unødvendige fritidsreiser.

Bruk av campingplassar og gjestehamner

Kommuneoverlegen i Stad kommune har fatta vedtak om ei lokal forskrift som avgrensar bruken av campingplassar og gjestehamner frå 31. mars. Desse reglane er framleis gjeldande: