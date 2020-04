Nytt innbyggjarinitiativ i Okla-saka

Nyhende

─Trass i sterk lokal motstand, motsegner og frårådingar frå sterke fagmiljø, gav NVE konsesjon til Okla vindkraftverk på Stadlandet i 2013. Vedtaket har vore påklaga, og saka har nyleg vore til ny gjennomgang hjå NVE. Dette som fylgje av ei samrøystes oppmoding frå Selje kommunestyre hausten 2019. 24. mars kom OED med si endelege avgjerd, og gav likevel grønt lys for ei utbygging med dramatiske konsekvensar for natur og omgjevnader. Fem turbinar på om lag 150 meter skal byggjast av Falck Renewables Vind AS, eit italiensk-eigd selskap. Energivinsten er marginal, og kan aldri vege opp tapet av unike naturverdiar, heiter det i oppropet.

Høgste konfliktvurdering

─Okla vindkraftverk er planlagt oppført i eit naturområde som ligg i høgste konfliktvurdering med nasjonale mål knytt til landskap, naturtypar, fugl, biologisk mangfald og kulturminne. Eit storslagent og ikonisk kystlandskap av verneverdig tyding. Inngrepsfritt naturområde med ei rekkje raudlista artar blant både plantar og dyr. Trekk- og overvintringsområde for fugl i hopetal. Tett inntil freda naturreservat. Stadhalvøya har ei heilt spesiell historisk tyding, og har vore eit kjend landemerke gjennom alle tider. Eit unikt landskap som trekk titusenvis av turistar årleg. Vestkapp-platået, ein mykje besøkt destinasjon, vil ha direkte innsyn til industriområdet. Vi har eit internasjonalt ansvar for å forvalte dette! Kvalitetane her bør reindyrkast, heller søkje om UNESCO status - enn å opne for industri. Vi hjelper ikkje klimaet ved å ofre Stadhalvøya, heiter det i oppropet.

Areal og eigedom

─Stad kommune, ved utval for AreaL og eigedom skal handsame søknad frå utbyggjar, Falck Renewables Vind AS, om dispensasjon frå arealplan gjeldande endra vegtrasé til Okla-anlegget.

Fleire høyringsinstansar har kome med kritiske uttalar til å gje dispensasjon. Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad meiner at handsaminga av denne søknaden må løftast til kommunestyret i Stad kommune, og meiner, med støtte i Fylkesmannen i Vestland at kommunen bør gå til regulering av gjeldande areal, i staden for å vurdere dispensasjon.

Forslagsstillar til det tidlegare innbyggjarinitiativet (august 2019), reiser difor med dette eit nytt innbyggjarinitiativ for å sikre at saka blir løfta til Stad kommunestyre, ogviser til framlegg til vedtak under, der også krav om regulering av gjeldande areal er inkludert.

Framlegg til vedtak i Stad kommunestyre:

1. Søknaden frå Falck Renewables Vind AS dagsett 22. oktober 2019 vert avslegen.

2. Stad kommunestyre syner mellom anna til uttaler frå Fylkesmannen i Vestland dagsett 17. og 20. januar 2020,og frå NVE dagsett 2. januar 2020. Uttalene sine detaljerte krav (vilkår) kan berre imøtekommast gjennom regulering i samsvar med §§ 12-9 og 4-1 i Plan- og bygningslova.

3. Stad kommunestyre legg til: Det vert søkt om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel. Kommunestyret har vurdert søknaden og innkomne høyringssvar i høve til eventuell reguleringsplikt, jf. kommuneplanen sin arealdel med føresegner -- eventuelt om søknaden må sjåast på som eit større bygge- og anleggstiltak med miljøverknader som krev slik planleggingsplikt, jf. pbl § 12-1/ § 12-9/ § 4-1. Kommunestyret har konkludert med til at søknaden utløyser slik reguleringspliktplikt. Dette er då eit sjølvstendig avslagsgrunnlag for dispensasjonssøknaden.

─Det er frå Stadhalvøya Stad kommune har henta sitt namn. Då bør også lokalpolitikken materialisere seg på ein måte som reindyrkar eit slikt unikt landskap. Vi ynskjer at komande generasjonar skal få overta Stadlandet slik det er – ein nasjonal naturarv og ei rik kulturhistorie, heiter det i oppropet.