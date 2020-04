Fryktar avbestillingar over påske

Nyhende

Det første cruiseskipet for sesongen 2020 var venta å segle inn til Nordfjordeid om berre seks veker. Men no er MSC Splendida, som skulle kome 20. mai kansellert. På lista stod det i utgangspunktet heile 41 anløp denne sommarsesongen. No kan koronakrisa gjere til at det blir langt mellom cruiseturistane på Nordfjordeid i sommar.