Snøskredfare i Indre Fjordane

Nyhende

Aukande vind og ein varmfront gjer at det vert ei kortvarig men ganske kraftig temperaturauke opp mot 1500 meter over havet gjev ein utfordrande situasjon måndag. Faren for våte snøskred vert flytta oppover i fjellet, og det er venta ein del naturlege utløyste snøskred. Ifølgje Varsom.no kan desse skreda kome både som våte laussnøskred og som våte flakskred.

Det vert oppmoda om å vere forsiktig rundt skavlar som kan vere større enn det som er normalt og svært ustabile. Det vert også oppmoda om å unngå ferdsel i terreng som er brattare enn 30 grader ved våt overflate, og ved tørr overflate vert det oppmoda om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområde. Det vert også oppmoda om å unngå terrengfeller.

– Fleire stadar på Vestlandet ventar vi i dag naturleg utløyste skred som følgje av det varme vêret, seier vaktleiar i Snøskredvarslinga Karsten Müller, i ei pressemelding.

Gult varsel tysdag

Tysdag er det venta at temperaturen skal falle og faren for naturlege utløyste våte snøskred vert mindre. Det er difor sende ut gult varsel med faregrad to for snøskred i Indre fjordane tysdag. Vinden skal ta seg opp på ettermiddagen, og Varsom.no melde at skredproblemet kryp ned i fjellet og reduserast ut over dagen. Det er difor størst fare tidleg på dag.

Høgt i fjellet vil kraftig vind frå sørvest bidra til snøtransport, og dette kan gje fleire moglegheiter for at skiløparar kan utløyse skred i enkelte terreng. Varsom.no oppmodar difor om å vere forsiktig når det gjeld ferdsel i nærleiken av skavlar som er større enn normalt og er ustabile.

Det vert også oppmoda om å unngå å vere lenge i terreng som er brattare enn 30 grader med laus våt snø og utløpssoner under dette terrenget. Når det gjeld tørr overflate vert det oppmoda om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader der det ligg ferske fokksnø. I tillegg vert det oppmoda om å unngå terrengfeller.