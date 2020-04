Ti søsken vaks opp på Ytre Fure

Nyhende

I 1960 flytte dei siste fastbuande frå Ytre Fure på Stadlandet. Då var det berre sju menneske igjen, fordelt på to bruk. Der det ein gong hadde vore over 20 fastbuande. Bebuarane på dei to bruka blei samde om å flytte frå denne utposten mot storhavet.

Skulle dei inn til nabobygda Indre Fure var det å gå langs råsa som bukta seg gjennom det bratte terrenget. Ned mot fjøra og opp i bratte hamrar.

Om ein tenkjer seg Stadhalvøya som ei hand, blir Ytre Fure mest yst på venstre veslefinger. Gjennom nær fire generasjonar hadde folk på bruk nummer to klort seg fast her ute. Så langt ut det er råd å kome, før ein svingar rett mot storhavet utan vern for vêr og vind.

På bruk nummer to er Jetmund frå Hoddevik oppført som første brukar. Han blei fødd i 1826 og levde til 1909. Etter han kom det ein ny Jetmund som blei far til Peder.

Denne Peder var fødd i 1888, og gifte seg med Bertina f. Hoddevik som var fødd i 1898. Saman fekk dei ti barn som vaks opp. Ein stor søskenflokk der fem av dei lever enno. Desse barna kom til verda frå 1923 til 1942. I løpet av tjue år fødde Bertina elleve barn, då det første døydde etter kort tid.

Ein av dei som lever i beste velgåande enno er Aslak Fure (81). Han bur i dag i Olden, då han gifte seg med ei jente derifrå. Han seier det var rett avgjerd å flytte frå Ytre Fure i 1960.

–Eg var 22 år då vi flytte frå barndomsheimen vår. Dette var som sagt i 1960 og far vår døydde i 1958. Vi ville ikkje at mor vår skulle sitje att åleine på ein slik avsidesliggande plass. Det var heller ingen av søskena mine som ville ta over, seier Aslak som bestemte seg for at det ikkje var noko framtid på Ytre Fure etter at han hadde vore i militære.

–Då eg kom meg ut i verda og fekk sjå andre stadar, forstod eg at det ikkje var noko framtid på ein slik plass. Mor mi flytta inn til søstera si på Leikanger på Stadlandet, og vi søskena var vaksne og flytte til ulike stadar i landet, seier Aslak som likevel ikkje opplevde Ytre Fure som ein utpost då han vaks opp.

–Vi hadde ein bra oppvekst og mangla ingen ting, sjølv utan både veg og straum. For oss var det naturleg å gå langs stranda til skulen. Den gongen var det betre sti enn det er i dag. Den var mura opp med steinar mange stadar, og vi var aldri redde på skuleveg. I dag er desse murane blitt øydelagt av bårer frå havet. Eg gjekk frå første klasse i eit følgje på fem skulebarn, der den fremste gjekk med ei parafinlykt når mørket kom på utover hausten og vinteren. Eg kan ikkje minnast at vi ofte måtte vere heime frå skulen fordi skulevegen var for farleg å gå. Vi brukte ein halv time inn til Indre Fure dei vekene skulen var der, seier Aslak.

Systemet var to veker med skule på Ytre Fure, to veker på Drage og to veker på Indre Fure. Når skulen var på Drage fekk skulebarna frå Ytre Fure fri.

Kva fekk så folk til å klore seg fast med det vêrharde storhavet som næraste nabo? Ein viktig grunn var ressursane i havet. Brukarane på Ytre Fure hadde god tilgang til torskefiske, laksefiske og hummarfiske.

–Det starta i januar med garnfiske etter torsk, om våren var det hummarfiske og om sommaren notfiske etter laks. Garden Ytre Fure hadde gode fiskerettar som gjorde at folket der slett ikkje levde i fattigdom. Eg har høyrt i ettertid at dette var nokon av dei største skattytarane i Selje kommune i si tid, seier Aslak.

At familien klarte seg bra, trass nokre få kyr i bratte bakkar skuldast altså tilgang på gode fiskeressursar i havet rett utanfor stovedøra. Mange av søskena gjennomførte etter kvart utdanning på høgare nivå, og fekk leiande stillingar i samfunnet.

Mest kjend her heime er Julius Fure. Som ordførar, fylkesvaraordførar, fylkesordførar, styreleiar i Fylkesbaatane og med ei rekkje andre offentlege tillitsverv sette han sterk preg på politikk og samfunnsstyring i Selje kommune, i fylkeskommunen, i fylket elles og nasjonalt frå 1967 og til han gjekk bort i 2006.

Den yngste av søskena er Odd-Bjørn Fure, fødd i 1942, historikar og professor i historie. I 2002 blei han direktør for det nyskipa «Senter for studiar av Holocaust og livsynsminoriteters stilling i Norge». Han har skrive fleire bøker, mellom anna «Mellomkrigstid 1920-1940» og «Tilintetgjørelsen av de europeiske jødane». Frå 2002 var han redaktør av Historisk tidsskrift.

Sjølv om søskena på Ytre Fure har flytta ut til mange kantar av landet, finn dei ofte vegen til barndomsgarden når våren og sommaren kjem.

–Eg er på Ytre Fure mange gonger i løpet av sommaren. Det er alltid kjekt å kome tilbake, og i sommarhalvåret er det alltid folksamt der ute.

Den som eig garden i dag er Torstein Fure, som er son til Håkon Fure. Han held ved like bustadhuset frå 1914 og låven frå 1930.

Til saman er det i dag 19 søskenbarn som er etterkomarar av dei ti som vaks opp på Ytre Fure.

Brukarar på Ytre Fure bruk 2:

1. Jetmund Olai Hoddevik (1826–1909)

kona Ingeborg f. Halsør Hoddevik (1826–1890) 7 barn





2. Jetmund Jetmundson Fure (1854–1943)

kona Ane f. Sandviknes Fure (1856–1931) 6 barn





3. Peder Jetmundson Fure (1888–1958)

kona Bertina f. Hoddevik Fure (1898–1971) 10 barn som vaks opp





Barna til Peder og Bertina Fure:

1. Jetmund (1922–1922)

2. Ane Maren (1923–2008) Selje

3. Margit Jenny (1925- 2012) Stadlandet

4. Jetmund (1927- 2008) Oslo

5. Inger (1928- ) Trondheim/Stadlandet

6. Håkon (1930- 2011) Stadlandet

7. Julius (1931- 2006) Stadlandet

8. Aasta Marie (1931-) Stord

9. Paula (1933-) Kongsberg

10. Aslak (1938-) Olden

11. Odd Bjørn (1942-) Skien