Styringsgruppen for Stad skipstunnel ber regjeringen om å fremskynde det «gryteklare» Stad skipstunnel prosjektet, og bevilge oppstartmidler til prosjektet i revidert statsbudsjett. Bygging av Stad skipstunnel vil, i disse krisetider, være et mot konjunkturtiltak for å skape sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen, og skape positive ringvirkninger for næringslivet på Vestlandet.

«Gryteklart» prosjekt

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan (2,9 mrd. kroner), og stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart», og Kystverket venter kun på endelig klarsignal og oppstart bevilgning fra regjeringen. Stad skipstunnel er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Etter bestilling fra Samferdsledepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet til ca. 2,7 mrd. kr., noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i NTP. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Kystverket har utarbeidet forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel. Kystverket har for inneværende år bestilt arkeologiske utgravninger og er i kontraheringsfasen for anskaffelse av konsulent for utarbeidelse av forslag til grunnervervsavtaler. Kystverket har planleggingsmidler til å gjennomføre begge disse aktivitetene, men trenger nå etendelig klarsignal om bygging og oppstartbevilgning for å komme videre med prosjektet.

Kystverket har bedt om 60 millioner kroner i oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021. Med en oppstartfullmakt og midler i revidert statsbudsjett vil Kystverket kunne starte prosessen med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og komme i gang med kontraheringsfasen. En slik forsering vil kunne muliggjøre anleggsstart og gi sysselsettingseffekter fra og med 2021. Ved full drift vil 80-90 ansatte fra entreprenøren være direkte involvert, og i forbindelse med anleggsstart vil det åpne seg også store muligheter for lokalt næringsliv. Med oppstartbevilgning i revidert statsbudsjett vil bygging av Stad skipstunnel kunne starte allerede i 2021, og bidra til stor sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen.

Stad skipstunnel- investering i det Norge skal leve av i framtida

Norge trenger Stad skipstunnel for å lykkes med den nødvendige veksten i havnæringene og ambisjonen om en femdobling av sjømatnæringen. Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. En rapport fra Kongsberg Maritime viser at seiling gjennom Stad skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre 2 drivstoffbruk og opptil 60 % mindre CO₂-utslipp for skip, ved seilas i indre farled fra Ålesund til Måløy,i stedet for å seile ytre farled. Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøresjøtransporten utslippsfri, og Stad skipstunnel er en forutsetning for å flytte mer gods fra vei til sjø.Skal en lykkes med godsoverføring fra vei til sjø må regulariteten og punktligheten for sjøtransport økes, og her er Stad skipstunnel et vesentlig bidrag. Stad skipstunnel vil bidra til å flytte tungtrafikkvekk fra et overbelastet veinett, noe som vil spare både driftsutgifter og miljø, og føre til spart slitasje på veinettet. Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, mens kapasiteten og standarden på norske veier allerede er sprengt.

Med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund,noe som vil knytte Vestlandet sammen og skape en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. Stad skipstunnel vil også ha stor betydning og skape store ringvirkninger for reiselivsnæringen på Vestlandet. Reiselivet er kanskje den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, og realisering av verdens første skipstunnel vil kunne være et tiltaksom kan gjøre det lettere å raskt bygge opp reiselivsnæringen på Vestlandet- både som attraksjon i seg selv, og som infrastruktur for å binde sammen Vestlandet som reiselivsregion. Realisering av Stad skipstunnel vil bety mye for Vestlandet og Norge som reisemål.

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan innenfor sjøtransport. Prosjektet er støttet av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten. Stad skipstunnel er en nødvendig investering i det Norge skal leve av i framtida.Nå må regjeringen prioritere Stad skipstunnel og starte byggingen i 2021!

Med vennlig hilsen.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel:

Rolf Domstein (næringslivsleder/styreleder)

Jon Askeland (fylkesordfører Vestland)

Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)

Tor Arne Borge (Kystrederiene)Grete Karin Berg (NHO Vestlandet)

Nils P. Støyva (LO Vestland)Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven kommune)

Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)

Alfred Bjørlo (ordfører Stad kommune)

Olav Hjelle (Stad Vekst)Ola Teigen (ordfører Kinn kommune)

Randi Humborstad (Måløy Vekst)