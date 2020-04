8,4 prosent utan arbeid i Stad

Nyhende

I Vestland var arbeidsløysa ved utgangen av mars på 10,2 prosent eller 34.274 personar. Det er ein auke på 336 prosent frå same månad i fjor og utgjer 26.406 personar.

Næringslivet i Nordfjord slit Halvparten har permittert Det har vore ei dramatisk utvikling i arbeidsløyse i Nordfjord dei siste tre vekene. Stryn er førebels hardast ramma, men dei andre kommunen har ein stadig auke.

Opprettar nytt beredskapsteam Kommunane Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger vil no arbeide tett saman i eit nytt beredskapsteam for å bistå næringslivet med det dei etterlyser av tiltak og hjelp – både på kommunalt nivå og i Nordfjord som heilskap.

–Ein alvorleg situasjon for det lokale næringslivet – Det er viktig at hjula i bedriftene kjem i gang igjen, så vi slepp lenger nedstenging, seier Olav Hjelle i Stad Vekst.

Røe Isaksen: Arbeidsløysetoppen er neppe nådd Koronakrisa har sendt nye tusen inn i Nav-køen. Over 400.000 er no registrerte som arbeidssøkarar – og fleire vil det truleg bli.

I Stad kommune er talet på arbeidslause 391 personar, 8,4 prosent av arbeidsstyrken. Samanlikna med same månad i 2019, er dette 310 fleire heilt utan arbeid, eller 383 prosent.

Om lag 9 av 10 nye arbeidssøkarar i mars oppgjev permittering som årsak til at dei melder seg ledige hos NAV. – Mange av dei ledige har eit arbeidsforhold å returnere til når denne krisa er over, men vi får òg signal frå marknaden om at mange ser dystert på situasjonen. For kvar veke som går med denne unntakstilstanden, vil fleire og fleire verksemder få utfordringar med å overleve, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. – Vi førebur oss på at talet på ledige vil være høgt lenge etter at tiltaka rundt koronasituasjonen er oppheva, legg Bogsnes til.

Auke i utlyste stillingar i industrien

Det er flest ledige innan butikk- og salsarbeid (5672), reiseliv og transport (5550) og serviceyrke (4218), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (205), akademiske yrke (373) og undervisning (739).

Talet på ledige stillingar har gått ned med 17 % sidan mars i fjor. Innan industri er det derimot ein auke på 39 prosent.

– Ei årsak til dette kan være at ein del bedrifter har utanlandsk arbeidskraft som no sit i heimlandet, og på grunn av reiserestriksjonar ikkje har mogelegheit til å kome til Norge, seier Bogsnes.

Kommunar med mykje reiseliv og turisme hardt råka

Størst auke i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi i Øygarden (+ 1451 personer), Askøy (+1189 personer) og i Alver (+991 personer). I Bergen kommune er det no 18.032 ledige, ein auke på 13.884.

Det er høgast arbeidsløyse i kommunane Aurland (20,9 %), Hyllestad (19,2 %) og Ulvik (12,9 %) medan Fjaler (4,6 %), Masfjorden (4,7 %) og Gulen (4,8 %) har lågast arbeidsløyse i Vestland.





Kommune Heilt ledige Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor tal

Endring fra i fjor Prosent

Bergen 18 032 11,8 13 884 335 Etne 184 8,7 154 513 Sveio 203 7,0 142 233 Bømlo 485 8,0 368 315 Stord 868 8,9 702 423 Fitjar 122 7,5 91 294 Tysnes 60 4,3 34 131 Kvinnherad 405 6,2 292 258 Ullensvang 376 6,6 289 332 Eidfjord 44 8,7 33 300 Ulvik 70 12,9 52 289 Voss 1 056 12,8 937 787 Kvam 337 7,8 266 375 Samnanger 108 8,7 81 300 Bjørnafjorden 1 309 10,2 964 279 Austevoll 147 5,2 91 163 Øygarden 2 106 10,6 1 451 222 Askøy 1 523 10,0 1 189 356 Vaksdal 175 9,1 145 483 Modalen 20 11,0 15 300 Osterøy 336 7,9 252 300 Alver 1 291 8,7 991 330 Austrheim 116 8,2 64 123 Fedje 19 7,6 14 280 Masfjorden 42 4,7 27 180 Gulen 59 4,8 41 228 Solund 24 5,8 14 140 Hyllestad 136 19,2 128 1 600 Høyanger 153 7,5 103 206 Vik 72 5,2 55 324 Sogndal 622 9,6 530 576 Aurland 206 20,9 193 1 485 Lærdal 86 7,5 61 244 Årdal 188 7,0 157 506 Luster 208 7,6 175 530 Askvoll 103 6,9 89 636 Fjaler 62 4,6 47 313 Kinn 756 8,1 508 205 Sunnfjord 985 8,1 822 504 Bremanger 125 7,1 76 155 Stad 391 8,4 310 383 Gloppen 203 6,6 174 600 Stryn 461 11,7 395 598 I alt 34.274 10,2 26.406 336

Tabellen viser talet på arbeidsledige i kommunane i Vestland fylke.