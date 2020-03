Gryteklare prosjekt

Nyhende

– Det å halda arbeidslivet i gang er heilt sentralt både medan me kjempar med å slå ned viruset, og i atterreisinga framover. Me høyrde fredag at om lag 1/3 av medlemsbedriftene i NHO vurderer konkurs som eit mogleg utfall, og då må me gjera alt me kan for å sikra sysselsetjinga. Pr no er det om lag 10 % arbeidsledige i Vestland fylke, dei aller fleste mellombels, men det er ein forferdeleg situasjon. I sum har eg difor tru på at det vil koma tiltakspakkar for å sikra sysselsetjinga, og samferdsel er eit felt det er grunn til å tru får midlar. Dette har også samanheng med at bygg- og anleggsbransjen er fastland-Noregs største bransje, så auka aktivitet i denne sektoren har også store ringverknader, seier Askeland til Fjordabladet.