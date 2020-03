Bur seg på auka press

Nyhende

–Fram til i dag er det ikkje påvist personar med covid-19 smitte i Stad kommune, men vi må vere budde på at vi ikkje slepp unna. Difor held vi no på med å legge planar for korleis vi skal rigge pleie- og omsorgstenestene våre, slik at vi kan yte gode helse- og omsorgstenester til dei som treng hjelp, seier kommunalsjef Barbro Longva som også er klar på at presset på den kommunale helsetenesta kan bli ekstra stort om presset på sjukehusa blir stort.