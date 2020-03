Vi er her og ventar på deg

Nyhende

Link til film: Filmen har nettopp blitt lagt ut på Visit Nordfjord i dag søndag 29. mars klokka 18.00. Den blir synleg på Facebook og Instagram.

Medan verda er i endring, er naturen i Nordfjord den same. Den venter tolmodig på deg og vil ta deg vel i mot deg når du igjen er fri til å reise og oppleve det villaste havet i Norge ved Stad, den største fastlandsisbreen i Europa, spektakulære fjell og dalar og dramatisk kystlandskap.

På bakgrunn av dagens situasjon har vi laga ein filmsnutt til deling i sosiale media. Filmen viser samhald, tolmod og håp. Stryningen og verdsmeister Johannes Thingnæs Bø har forteljarstemma i filmen som gjev håp om at den normale kvardagen kjem tilbake. Visit Nordfjord inviterer med dette heile reiselivs-Norge til eit felles opprop og vi håper at destinasjonsselskap frå heile Norge skal henge seg på emneknaggen #vierher, og legge ut sine filmopptak i sine kanalar under emneknaggen #vierher.

No kan ingen reise, verken utanlands eller innanlands. Akkurat no handlar det om å vise solidaritet og omtanke i no-situasjonen og samtidig vise at det finst eit lys i tunnelen. Alt det vi saknar og alt vi snart skal få oppleve igjen. Vi skal erkjenne alvoret, tilby trøyst, slik at ein i neste fase vil vere mottakeleg for bodskapet om å legge ferien sin til Norge og Nordfjord når dette er over.