Forskar på levesettet til hjorten

Nyhende

Utmarksforvaltar i Stad og Gloppen Lindis B. Østgård fortel at dei første tre dyra her i kommunen vart merka 3. mars i år, på Lote, Åshamar og på Os. I utgangspunktet hadde ein og planlagt å merke dyr i Hunvika eller på Torheim, men der var det få dyr observert i det aktuelle tidsrommet, så det passa veldig bra at hjortekolla merka på Åshamar straks tok turen til Torheim på eiga hand.