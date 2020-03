Regjeringa la frem rettleiar om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

─Ikkje behov for at kommunane innfører eigne karantenereglar

Regjering la søndag ettermiddag fram rettleiar om bruk av kommunale karantene- og innreisereglar. Det grå fram av rettleiaren at Regjeringa meiner at det ikkje er behov for at kommunane innfører eigne karanteneregler i tillegg til dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale reglane.