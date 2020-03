No ankar mannen i 50-åra dommen

Nyhende

Etter tre dagar med rettsforhandlingar fann Sogn og Fjordane tingrett vedkomande som køyrde ned og drap to kvinner i Kjølsdalen i romjula 2018, skuldig etter tiltalen på alle punkt, og vedkomande til 18 månader i fengsel, tapt av retten til førarkort for alltid, og til å betale dei etterlaten 125.000 kroner kvar i oppreisingserstatning. No har nordfjordingen i 50-åra, anka dommen til lagmannsretten.