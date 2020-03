Ådne Reidar inn i sentralstyret i Norsk Målungdom

Nyhende

Målungdommen søv aldri. Sjølv om Norsk Målungdom måtte avlyse det fysiske landsmøtet, vart møtet gjennomført digitalt på laurdag. Der sto val av nytt styre og andre naudsynte vedtak på køyreplanen.

– Vi hadde ønskt å gjennomføre landsmøtet på vanleg måte, men tar sjølvsagt vår del av dugnaden for å hindre smittespreiing. Da er vi glade for at vi fekk til denne løysinga, seier Gunnhild Skjold, leiar i Norsk Målungdom.

Ho har vore leiar for organisasjonen sidan 2019, og blei valt som leiar i enda eitt år.

Med seg i sentralstyret får ho første nestleiar Ingunn Vespestad Steinsvåg frå Stord i Vestland, andre nestleiar Noa Sebastian Skaare Gjerseth frå Volda i Møre og Romsdal, skrivar Frida Pernille Mikkelsen frå Sunnfjord i Vestland.

Ho får også med seg sentralstyremedlemmane Ragnhild Mikalsen Kvifte frå Osterøy i Vestland, Erling Løklingholm Leivestad frå Stord i Vestland, Tobias Christensen Eikeland frå Oslo og Ådne Reidar Nes Kleppe frå Nordfjordeid i Stad kommune.