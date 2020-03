Peikar på Lid som hovudfelt

Nyhende

Leiar Mats Haugland skriv i uttalen at Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag (HDBUL) er positive og glade for at det no er sett i gang planarbeid i krinsen, slik at nye areal for bustadbygging vert kartlagde. Ein ynskjer auka busetnad i bygda og han peikar på at dette er viktig mellom anna for å behalde skulen i krinsen.