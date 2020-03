Ønskjer å bevare attraktivt friluftsområde

Ikkje bygg i Løkjaåsen

Det er sterkt engasjement blant bygdefolket for å bevare Løkjaåsen som friluftsområde. I eit innspel med 41 underskrifter ber dei om at området ikkje må reduserast eller splittast opp til fordel for ny bustadbygging.