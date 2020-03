Nyhende

- Det er tunge tider for alle no, og eg fekk ein vill ide om at vi må finne på noko. Dermed blei det film, smiler Reidun, som står for teksten.

- Det vart rett og slett ein song, der vi har fått med oss fantastiske Sigrid Myklebust til å spele piano og synge, fortel Reidun. Ho har med seg dottera Dagny Sunde som står for sjølve filminga, klipp og redigering. Dei butikkane som ønska det er også med.

I filmen om Eidsgata er det ikkje lagt vekt på koronaviruset, men om kva ein har å tilby i den gamle handlegata på Nordfjordeid.

- Og så er det sjølvsagt viktig at folk forstår at skal dei ha butikkane når koronakrisa er over, så må dei bruke oss også no, påpeikar ho, som håper folk vil ha glede av filmen.

Den vert vist på Eidsgata si facebook-side.

- Det er ein "feelgood"-film, litt av gata og med ein festleg song, lovar Reidun Sunde.