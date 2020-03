Startar opp att driftsaktiviteten

Nyhende

Som kjent så skapte karantenereglane i tidlegare Sogn og Fjordane problem for aktiviteten på fylkesvegprosjekta i fylket, og prosjekt stoppa opp. No er karantenereglane oppheva, og dette gjer at dei fleste fylkesvegprosjekta vil etter forholda gå som normalt.

– Vi er sjølvsagt glad for dette, og ikkje minst på vegne av entreprenørane som har ein vanskeleg tid i situasjonen med koronaviruset. Vi har framleis heimekontor i Vestland fylkeskommune og på dei einskilde prosjekta følger vi alle råd fråFHI for å hindre meir smitte, seier Dina Lefdal, avdelingsdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, i ei pressemelding.

– Dei fleste vegprosjekta er i gang, men nokon prosjekt går med redusert kapasitet. Dette vil nok gå utover framdrifta på dei prosjekta det gjeld, seier Lefdal, i pressemeldinga.