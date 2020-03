Oppmodar om å ta vare på kjerneområde for landbruk

Sigurd Reksnes har kome med innspel til arealplan for Haugen der han på det sterkaste oppmodar Stad kommune om å utvikle bustadområde som er attraktive, og som kan dekke behovet for bustadtomter mange år fram i tid utan å byggje ned kjerneområde for landbruk.