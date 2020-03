Kan utvide bustadfelt

Nyhende

Bjørhovde peikar på at det ligg allereie inne i kommuneplanen eit tomteområde i forlenging av Løkjastranda kommunale bustadfelt, og han meiner at dette området framleis kan vere aktuelt for utbygging.

Vert jobba med turstiar

Bjørhovde opplyser vidare at det vert jobba gjennom bygdeutviklingslaget med å få bygd turstiar på Løkja som vil fungere som ein rundtur på 5 kilometer og som bind saman dei kommunale byggefelta Åsen, inkludert eventuell utviding og Løkjastranda inkludert eventuell utviding. Dette inneber at trinn 2 mellom felta kan byggast ut som ein gangveg med lys som også kan brukast som bilfri skuleveg for å sleppe å bruke Løkjavegen som er smal, utan gangfelt og utan lys.