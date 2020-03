– Vi må ta det som det kjem

Nyhende

I april og mai skulle tredjeklassingane på alle dei vidaregåande skulane rundt om i landet kle seg i russebukser og feire at 13 år med skule er ferdig. Slik det ser ut no, vert det truleg ikkje slik. 12. mars kom meldinga om at alle skulane i landet vert stengde i alle fall i to veker grunna koronaviruset, og no er det ingen som veit kva som skjer med russetida.