Dei siste tida har det vore svært skiftande vêr, med både sol, snø og regn. No ser det ut til at det vert nokre fine dagar i vente, ifølgje Yr.

Fredag vert det skya, sol og litt nedbør i store deler av kommunen. Ifølgje Meteorologisk institutt skal det kome nokre snøbyer nord for Stad og Dovre. Laurdag er det også venta delvis skya vêr og sol fleire stadar i Sør-Norge. Dette er grunna eit høgtrykk som kjem forbi, og gjer at laurdag ser ut til å bli den finaste dagen denne helga. Det ser ut til at temperaturane vil ligge på rundt tre grader, men klar himmel betyr også frost på natta, melde Meteorologisk institutt, og oppmodar difor om å vente med å sette ut plantane.

Søndag og måndag ser også ut til å bli greie dagar i områda rundt Indre-Fjordane, med lite nedbør og skya vêr. I områda rundt Selje er det derimot venta noko nedbør søndag, ifølgje Yr.

Opne fjellovergangar