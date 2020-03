Vasketips mot koronavirus

Nyhende

Aftenbladet har samla nokre vasketips for å unngå virus. Førsteamanuensis Borghild Løyland og emneleiar for mikrobiologi og smittevern, Ida Hellum Sandbekken ved Oslomet deler tips frå informasjonsmateriell dei lagar til sjukepleiarstudentar og anna helsepersonell om korleis dei skal unngå smitte.

Dei fortel at å vaske hender er det viktigaste einskildtiltaket ein kan gjere mot smitte. Aller best er det om ein vaskar hendene med ein gong ein kjem inn i huset.

Ha eit stykke papir klart som du kan hoste i.

Ha ein fast plass til å henge uteklede og set skoa på ein fast plass.

Om ein medlem av familien er smitta, tilrår Løyland og Sandbekken at ein brukar forskjellige rom. Rom ein deler må vaskast ordentleg med vanleg reingjeringsmiddel.

Sprit mobiltelefonen om du har vore ute og kjem heim.

Vask klede og sengeklede litt oftare enn vanleg, og byt bukse før du set deg i sofaen om du har sete på offentleg transport.

Ikkje set handleposen rett på kjøkenbenken om den har vore innom bussen eller stått på bakken.

Vask huset oftare enn vanleg. Dørhandtak og overflater på kjøken og bad er ekstra viktig.

Reingjeringsekspert Inger Dahl i Ren Ekspertise fortel til Aftenbladet at ein ikkje treng å ta fram klor eller sprit for å vaske huset, men at vatn og mikrofiberklut tar virus og skit. Ein kan eventuelt bruke litt såpe i tillegg. Etterpå skal klutane vaskast på 90 grader.