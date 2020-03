Nei til Kinn tar grep

Nyhende

Styret i NTK legger planer for å styrke organisasjonen og øke aktiviteten. I den forbindelse var det tenkt at det skulle holdes årsmøte og velges nytt styre rett etter påske. Pga. Korona-viruset har vi utsatt dette årsmøtet til senere. Årsmøtet blir etter hvert holdt i Florø. Dette gjør vi fordi det er viktig å få med oss folk fra Flora i det videre arbeidet.





Debattkultur og administratoransvar for FB-gruppa «Nei til Kinn kommune» har vært under lupen en stund, spesielt i vinter. Styret tar nå grep om dette, og vil lage strengere regler for debattinnleggene, og gi bedre oppfølging. For å få til dette er det viktig at det kun er styret som sitter med administratorrettighetene, og ingen andre. Vi har derfor dannet ei ny gruppe, «Nei til Kinn (offisiell)», og dette blir nå organisasjonens offisielle gruppe. Vi oppfordrer alle til å flytte over til denne nye gruppa.





Det blir opp til årsmøtet og det nye styret å legge føringen for videre planer og aktiviteter, men tanken er at vi nå skal bygge opp en medlemsorganisasjon med litt fastere struktur enn det vi har hatt hittil. Det blir stadig klarere for folk, både i Vågsøy og Flora, at denne Kinn-konstruksjonen ikke kan overleve i lengden. Vår rolle blir å mobilisere folket til å kreve at politikerne får opphevet vedtaket så fort som mulig.