Koronatestinga skjer i bil ved telt ved Nordfjord sjukehus

Nyhende

Einingsleiar for interkommunal helseteneste i Nordfjord, Grete Aud Totland forklarer at det er personalet som held til i teltet, og at det er delt i rein og skitten sone.

Testing vert avtalt på førehand via legevakt, legekontor eller Helse Førde. Den som skal testast køyrer til eller blir køyrd til teltet og vert teken prøve av medan han/ho sit i bilen.

Testinga skjer ved at helsepersonell bruker ein liten pensel til å ta prøve bak i hals og bak i nasen. Prøvene vert sende til sjukehuset i Førde, i hovudsak med sjukehusbussen neste dag, for å bli undersøkte i laboratorium. Det tek normalt to dagar frå prøvetaking til ein har resultatet.

Totland opplyser at det er strenge kriterium for kven ein testar, i hovudsak gjeld dette helsepersonell, og primært går testinga føre seg på kvardagar. Tysdag var det på Nordfjordeid 12 som vart testa for korona ved teltet og to som vart undersøkt med tanke på annan luftvegsinfeksjon.

Bakgrunnen for at ein nyttar teltløysinga er at det er høgt prioritert å ikkje få smitte inn i sjukehuset.

Det er Røde Kors som har sett opp teltet, og som også fører tilsyn med det. I teltet er det både lys og varme.