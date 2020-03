Treng du hjelp til handling?

Nyhende

No tar ein grep for å hjelpe, slik at du kan få varene levert heim til deg.

Gjennom eit samarbeid med Frivilligsentralane i Eid og Selje har Stad kommune fått på plass ei teneste for å hjelpe dei som treng hjelp med handling.

Mange lokale, frivillige stiller opp for å handle, pakke og levere varene på døra: Røde Kors Eid og Selje, Filadelfia Stadlandet og omsorgsberedskapsgruppa i Selje Sanitetsforening. Stårheim bilverkstad og Vest Auto stiller med lån og bruk av bil.

– Dette er eit tilbod til dei som treng det mest, konstaterer ordførar Alfred Bjørlo.

Treng du hjelp kan du kontakte Astrid Grete Torheim i Eid Frivilligsentral eller Maria Helgenen ved Selje Frivilligsentral.

Siste dagane er det fleire ulike privatpersonar som tilbyr liknande tenester på kjøp/salsgruppene på Facebook.

– Vi kan ikkje gå god for desse private ordningane. No lagar vi eit system, og då veit vi at det er trygt. Det er viktig at dei eldre får vite at vi har eit system som dei er trygge på og der ein følgjer smittevernreglar, seier ordføraren.