Må framskunde opprusting av fylkesvegane

- Vestland fylkeskommune må framskunde planlagde mindre utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt på fylkesvegnettet, for å stø opp om lokalt næringsliv under koronakrisa. Det seier fylkestingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo, som i dag har sendt brev til Fylkesordføraren og ber om at dette blir gjort.