Hyttefolket på Harpefossen har reist heim

Nyhende

– No er det ganske dødt her. Her er nokre som bur her og er her ifrå eller har tilknyting. Men det er dårleg med folk no. Her er enkelte folk som er oppe å går på ski, men det er på langrenn, sidan trekket er stengt, seier Reidar Vonheim, dagleg leiar ved Harpefossen Hyttegrend AS.

12. mars vedtok Helsedirektoratet å stenge skular og barnehagar. I tillegg vart også frisørar og treningssenter stengde, og mange kultur og idrettsarrangement vart avlyst. Fredag 13. mars gjekk helsedirektør Bjørn Guldvog ut med ei oppmoding om å halde seg heime, og ikkje dra på hytta. Regjeringa har også vedteke ei forskrift der det er mogleg å tvinge folk heim frå hytter som er i andre kommunar enn heimkommunen. Denne forskrifta kan tre i kraft om folk ikkje følgjer tilrådinga frå styresmaktene, ifølgje NPK.

Ved Harpefossen Skisenter ser det ut til at hyttefolket har lytta, og ifølgje Vonheim reiste mykje av hyttefolket heim i starten av helga.

– Det var nokre på hyttene i førre veke, men dei reiste heim på fredag og laurdag. Det var for det meste Måløyveringar som var her, seier han.

Stille tid og fine forhold

Det er no ei stille tid på Harpefossen Skisenter og på hyttene som ligg i området. Det er derimot fine skiforhold i langrennsløypene.

– Det er godt med snø og fine forhold, så det er synd. Vi får berre ta det som kjem, det er ikkje noko å gjere med det.

– Kjem de til å fortsette å preppe løypene?

– Planen er å fortsette å lage til løypene, og så får folk velje sjølve, fortel Vonheim, som legg til at det er nokre som bruker dei preppa løypene.

Stengt skiheis og kafe

Trass i at løypene vert preppa, er skiheisen og kafeen på Harpefossen Skisenter stengt. Dette skjedde før helga, og vil vare inntil vidare. Situasjonen vert i samråd med kommunehelsetenesta vurdert framover.

– Det er heilt tragisk. Det er sol, pudder og stengt. Det er eit sørgeleg syn, for å seie det slik, sa Tore Kroken Karlsen, operativ leiar ved Harpefossen Skisenter, til Fjordabladet før helga.

Harpefossen Skisenter held stengt Snøen har endeleg kome til Harpefossen skisenter, som må halde stengt grunna koronaviruset.

Tropp toppturen

Det vert også oppmoda om å utsette toppturen til eit seinare tidspunkt, og i staden delta på dugnaden. Det er Hovudredningssentralen som oppmodar om dette ettersom den norske beredskapen vert sett på prøver i desse dagar, noko som også gjeld Hovudredningssentralen sine redningsressursar. Dei oppmodar difor om å droppe toppturar som kan utløyse redningsaksjonar.