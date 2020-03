Fornøgd og litt bekymra rektor

Nyhende

– Men eg har vore bekymra for det nye utdanningsprogrammet handverk, design og produktutvikling, og der var det dårleg søknad. No jobbar vi for at ein kanskje kan kombinere denne med vaksenopplæringa. Det er dette den store trevarebransjen i Nordfjord og området rundt skulle lene seg på, og då er det gale om ein ikkje kjem i gang. Alle dei andre linjene ser det bra ut for, konstaterer rektor Ove Bjørlo.

Frisørbransjen har jobba i mange år for å få flytta frisørlinja frå Høyanger til Eid. Mange elevar har valt Bergen eller Ålesund i staden for å ta utdanninga i Høyanger, og dermed har rekrutteringa vore for svak. Etter det Fjordabladet kjenner til er mengda søknader til den nye frisørlinja på Eid langt høgare enn den har vore i Høyanger.

– No må vi på plass frisørsalongen i løpet av sommaren. Kva for eit rom skal som brukast til det er ikkje avgjort, seier han.

– Eg er også fornøgd med at det er god søknad til studiespesialisering, seier Bjørlo.

Rektoren har tidlegare uttrykt glede over å få ekstra elektroklasse og frisørlinje til Eid vgs.

– Dette er gledeleg med tanke på opplæringstilbodet, uttrykte han då det vart kjent.

– Når det gjeld elektro er det framleis stor søking, men det står igjen å sjå om det er nok til den ekstra klassa som vart oppretta, seier han no.