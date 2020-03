Desse vegane er stengde

Nyhende

Onsdag har vore ein dag med mykje skiftande vêr i låglandet i Nordfjord, medan det i fjellet er uvêr fleire stadar. Fram til torsdag ettermiddag er det venta snøfokk på fleire fjellovergangar i sør-Norge, og det er difor sende ut eit gult farevarsel. Det skal vere grunna kraftig vestleg vind og snøvêr.

I tillegg til gult varsel for snøfokk, er det sende ut oransje varsel for snøskred fleire stadar og spesielt for Indre Fjordane. Varselet gjeld onsdag og torsdag. Det skal vere grunna mykje nysnø og sterk vind, som igjen har danna ustabile fokksnøflak, melde varsom.no. Skredproblemet skal vere størst høgt i fjellet.

Grunna både uvêret og rasfare er det ifølgje Statens vegvesen fleire vegar og fjellovergangar i fylket som er stengde eller har innført kolonnekøyring onsdag.

Stengde vegar og kolonnekøyring (Oppdatert klokka 15:47)

Strynefjellet er stengt grunna fare for ras og vert ikkje opna i dag.

Vikafjellet er stengt grunna uvêr. Ifølgje Statens vegvesen er det venta at vegen vert opna klokka 15:00 fredag.

Hol – Aurland er stengt grunna uvêr.

Årdal-Tyinkrysset er stengt grunna uvêr og det er venta ny vurdering torsdag klokka 12:00.

Filefjell er ope. Ifølgje Statens vegvesen er det snø og isdekke i området.

Haukeli har innført kolonnekøyring grunna uvêr.

Hardangervidda er stengt grunna uvêr.

Loen – Bødal er stengt grunna fare for ras. Det er venta ny vurdering torsdag klokka 07:00.

Olden – Briksdal er stengt grunna fare for ras. Det er venta ny vurdering torsdag klokka 07:00.