– Eg skal konsentrere meg om å få bygd ut skulen

Nyhende

– Eg skal ikkje slutte heilt med ein gong. Men det er eitt år igjen til eg er 67 år, så tanken er at her skal kome på plass ein ny rektor frå 1. august, og at eg vert som ein seniorrektor. Det vert ei overlapping på eitt år. Kjem her ein ny rektor skal eg vere mentor, men her vert ikkje to fungerande rektorar, fortel Bjørlo.