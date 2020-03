Vil ha kontakt med bedrifter som permitterer

Nyhende

– Koronaviruset rammar alle næringar. NAV er førebudd på ein stor auke i tal personar som registrerer seg dei komande vekene. Signala vi får frå bedriftene og andre, er at svært mange må permittere arbeidstakarane sine, seier Kari Tonning, regionleiar av NAV Nordfjord, i ei pressemelding.

Ein arbeidsgjevar som skal permittere ti eller fleire tilsette, skal gi melding til NAV om dette så tidleg som mogleg. Dette gjer dei ved å nytte skjemaet «Arbeidsgjevars meldeplikt til NAV ved masseoppseiing, permittering utan lønn og innskrenkningar i arbeidstida».

– Vi oppmodar alle bedrifter om å varsle NAV. Dette gjer ein ved varsle på vanleg måte med skjemaet ein finn på NAV.no, og sender det i posten. Arbeidsgjevarar kan også ta direkte kontakt med oss. Då vil vi kunne få ei rask avklaring av situasjonen, og sørge for at bedriftene får naudsynt informasjon. Dette vil føre til at både bedriftene og dei tilsette vert ivaretatt på best mogleg måte, seier Kari Tonning.

NAV ser det som svært viktig at så mange som mogleg; både arbeidsgjevarar og arbeidstakarar, nyttar seg av sjølvbetjeningstenestene, og registrerer seg sjølve med så mange og gode opplysningar som mogelg. Dette vil føre til ein hurtigare handsaming av søknadane, og NAV vil få betre tid til å hjelpe dei som ikkje klarer registreringa sjølv.

Det vil bli behov for arbeidskraft

Samstundes som arbeidsgjevarar varslar NAV ved permittering, må også arbeidsgjevarar som får behov for arbeidskraft ta kontakt.

– På grunn av koronaviruset vil det bli eit aukande behov for arbeidskraft innan fleire næringar. Vi veit allereie no at det er eit behov på sjukehusa og i kommunale helse- og omsorgstenester. NAV førebur seg på at andre næringar også vil trenge relevant kompetanse.

Personar som registrerer seg hos NAV blir bedt om å fylle ut ein CV og jobbprofil. Det skal gjere det lettare for arbeidsgjevar og NAV å finne personar med relevant kompetanse.

– Vi oppmodar alle som registrerer seg hos NAV om å sørge for ein god og fullstendig CV. Alle bør tenke på om dei har ein kompetanse som samfunnet vil få behov for i ein periode framover. Nokon som til dømes vert råka av permittering, kan ha kompetanse og erfaring som det er behov for innan bl.a .helse- og omsorgstenester.

