Bensinstasjonskjedene garanterer tilgang til drivstoff og hurtiglading

Nyhende

Også bensinstasjonsnæringa merkar koronakrisa tydeleg. Her tvingar omsetnadsfall bensinstasjonane til å permittere tilsette og redusere opningstidene, men bilistane vil framleis ha tilgang til drivstoff og hurtiglading gjennom korona-krisa.

Det garanterer bransjen i ei pressemelding måndag.

– Næringa vil gjere sitt ytste for at det skal vere tilbod om drivstoff og hurtiglading sjølv om butikkdelen av bensinstasjonane må redusere opningstidene sine eller stengje heilt for ein periode, seier Iman Winkelman, leiar av Virke Servicehandel.

Enkelte bensinstasjonskjeder melder om ei salssvikt på opp mot 40 prosent dei siste dagane.