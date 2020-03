11 000 fleire ledige i Vestland den siste veka

Nyhende

– Norsk økonomi og den norske arbeidsmarknaden er inne i ei svært krevjande tid, og dette fører allereie til eit høgt tal permitteringar og dermed sterkt aukande arbeidsløyse. Slik situasjonen er, ventar vi at denne utviklinga vil halde fram, seier direktør for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, i ei pressemelding.

Samanlikna med tysdag i førre veke, har 11 000 fleire blitt registrert som heilt arbeidsledige, ein auke på 152 prosent. Hovudårsaka til auken er fleire permitterte. Statistikken over nye dagpengesøknader viser at det berre i løpet gårsdagen, måndag 16. mars, kom inn om lag 3 000 søknader om dagpengar ved permittering.

For å få dagpengar må ein først registrere seg ledig og så sende og få innvilga søknad om dagpengar. Det kan vere behov for å samle dokumentasjon o.l., slik at auken i nye dagpengesøknader ofte vil kome med noko etterslep på auken i ledigheit. Det er difor grunn til å vente at talet på dagpengesøknader vil halde seg svært høgt i dagane som kjem.

Størst auke i Aurland

Ledigheita aukar i heile Vestland, men auken den siste veka har vore størst i Aurland (407 %), Stryn (280%) og Voss (265 %). Auken har vore minst i dei minste kommunane, som Fedje og Modalen. Bergen har no 10 214 heilt ledige. Dette er meir enn heile Vestland fylke har hatt den siste tida.

Aukar i Nordfjord

I Nordfjord er det også fleire kommunar som har eit aukande tal tysdag 17. mars samanlikna med 3. mars.

I Stad kommune var det 88 3. mars, 88 10. mars og 171 17. mars.

Bremanger hadde 33 3. mars, 39 10. mars og 68 17. mars

Gloppen hadde 22 3. mars, 24 10. mars og 70 17. mars.

Stryn hadde 63 3. mars, 64 10. mars og 243 17. mars.

I Kinn kommune var det 200 3. mars, 199 10. mars og 377 17. mars.

Størst auke for kvinner

Ifølgje pressemeldinga aukar ledigheita mest for kvinner. Den siste veka har talet heilt ledige kvinner auka med 6 000, eller 200 prosent. For menn har ledigheita auka med 5 000 personer, ein auke på 118 prosent. Ledigheita er no på 5,7 prosent for kvinner og 5,2 prosent for menn.

Denne utviklinga heng saman med kva yrkesgrupper som blir råka. Den siste veka har auken vore stor mellom anna innan reiseliv, serviceyrke og butikkarbeid. Dette er næringar der det jobbar mange kvinner.