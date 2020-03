Saman om å hjelpe lokalt næringsliv i krise

Nyhende

- No tar vi eit ekstra grep for det lokale næringslivet i Stad. Det er ei tøff tid for mange, og no vil vi sette alle klutar til for å hjelpe, seier ordførar Alfred Bjørlo til Fjordabladet.

- Stad Vekst vil etter avtale med kommunen samordne kontakten ut mot bedriftene i Stad for å få oversikt på situasjonen, få meldt inn kva behov for bistand som finst – og få rask informasjonsflyt mellom bedrifter, kommune og NAV om effektive tiltak for å sikre jobbar og bedrifter. Det seier styreleiar i Stad Vekst, Olav Steimler frå Ervik Havfiske.

- Situasjonen er akkurat no akutt for mange små og store næringsdrivande, og det er mykje usikkerhet om framtida. Vi vil no i samarbeid gjere det vi kan for å kartlegge situasjonen for bedriftene, gje bedriftene hjelp til å kome gjennom krisa, og sikre at næringslivet i Stad kjem gjennom desse kritiske vekene og månadene på best mulig måte, seier Bjørlo.

Stad Vekst ved dagleg leiar Olav Hjelle vil vere Stad kommune sitt samordna kontaktpunkt mot næringslivet både for inn- og utgåande informasjon, med kontinuerleg kontakt og informasjonsflyt med kommune og NAV. Stad Vekst vil bruke si Facebook-side som hovudkanal ut mot bedriftene, og setje inn ekstra ressursar på å handtere løpande dialog med bedriftene i kommunen.

- Vi er glade for at det på nasjonalt nivå no kjem ein «krisepakke» retta mot næringslivet. Innhaldet i denne blir viktig å få raskt ut og tatt i bruk av våre små og store bedrifter, samtidig som vi også vil melde vidare til nasjonalt nivå kva ekstra behov og oppfølging som trengs i tida framover sett frå næringslivet i Stad sin ståstad, seier Olav Steimler og Alfred Bjørlo.