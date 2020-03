Svært dramatisk for bedriftene på Vestlandet

Nyhende

Dei har gjennomført ei undersøking hos sine medlemsbedrifter: 8 av 10 bedrifter i Vestland seier no at det kan bli aktuelt med permitteringar om kort tid. 1 av 4 har allereie gjennomført permitteringar.

8 av 10 bedrifter i Vestland seier det er aktuelt med redusert produksjon om kort tid.

NHO konstaterer at fleire av deira medlemsbedrifter står no med ryggen mot stupet. Utan kraftfulle tiltak vil mange av dei gå over ende.

– Vi får fortvila meldingar frå våre bedrifter som no er i ein svært krevjande situasjon, seier fungerande regiondirektør i NHO Vestlandet, Grete Karin Berg, i ei pressemelding.

– No må det skapast tryggleik for folk sine jobbar og livsgrunnlag. Vi treng difor kraftfulle tiltak som kan sikre folk jobb og ei inntekt å leve av også når dette er over. Tiltakspakken regjeringa la fram fredag vil avhjelpe krisa i norsk næringsliv, men er ikkje tilstrekkeleg. Meir må til, avsluttar Berg.