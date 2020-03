Nyhende

Gunn Sande (Sp) og Reiel Fagerlid (Sp) kom i Utval for areal og eigedom med innspel der partiet ber om at det vert sett opp skilt med vegvesenet sin standard om rasutsett veg ved vegen til Indre Fure og Eltvik snarast. Vidare ber dei om at ved vurdering om ekstrem rasfare, må kommunen stenge vegen slik som det vert gjort på andre rasutsette vegar. Sande opplyste på møtet om at skiltet til Eltvik om køyring når det er mørkt handla om fare for skred.