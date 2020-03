Nytt vedtak om karantene for Stad kommune

Nyhende

- FHI har heile tida oppfordra til at ein bør ta lokale avvegingar. Vi har per i dag eit lågt smittepress, og som ein sårbar region er det vårt ansvar å gjere det ytterste for å halde det slik lengst mogleg. Dette er inngripande, alvorlege tiltak, som statsministeren og helseministeren har sagt. Dette er ikkje noko korkje vi eller sentrale styresmakter gjer med lett hjerte, men la det vere heilt klart: Desse tiltaka vil redde liv, seier Øystein Furnes, kommuneoverlege i Sunnfjord kommune.

Saman med sine kollegaer i dei andre kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane fylke, innfører han no krav om karantene for alle som har vore i store deler av Sør-Norge frå og med 12.mars. Regelen gjeld fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og det geografiske området som tilsvarer tidlegare Hordaland

- Vi er ein sårbar region, prega av små kommuner og lange avstander. Vidare er vi heilt avhengige av å beskytte sjukehusa våre i størst mogleg grad. Per i dag har vi god kontroll på smittesituasjonen i regionen. Denne misser vi raskt om vi ikkje får betre kontroll på det innanlandske smittepresset, seier kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn kommune.

Kommuneoverlegane ser dette vedtaket som ei naturlig følgje av Folkehelseinstituttet (FHI) sine tilrådingar, og Helsedirektoratet sitt nasjonale vedtak. Innstramminga gjeld per no dei nemnde fylka.

- Vi gjer dei same unntak og tilpassingar som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, der det er mogleg for unntak for heilt kritisk nøkkelpersonell som er symptomfrie. Vi reknar heller ikkje transitt på flyplasser som eit opphald i dei aktuelle områda, sier Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege i Stad kommune.

Kva betyr dette vedtaket i praksis for folk? - Det betyr at alle som var i desse fylka 12.mars eller seinare, må vere i heimekarantene i 14 dagar, på same måte som alle som har vore i utlandet, sier Leiv Erik Husabø, kommuneoverlege i Sogndal kommune.

- For øvrig gjeld alle reglane som elles gjeld nasjonalt, for eksempel om du er helsepersonell eller får meir enn heilt milde luftvegssymptom.

Kommuneoverlegane har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkninga for tiltaka, og strekar under at folk må førebu seg på at situasjonen kan vare lenge.

- Det å holde avstand til kvaranddre har vore det soleklart mest effektive tiltaket mot pandemien i alle land som har klart å halde den i sjakk, avslutter Øystein Furnes.