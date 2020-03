Politiet åtvarar mot at ungdom samlast

Nyhende

Politiet i Nordfjord kjem med sterk oppmoding for å redusere smittefare. Politiet minner om at «Dette er ikkje riktig tid for at barn og undgom samlast for å «henge» på eit kjøpesenter eller samlast for å feste!».

Politiet har blitt kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor bekymring knytt til at barn og ungdom i lediggang som samlast i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare.

– Dersom tiltaka som helse har sett i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggjarar rettar seg etter desse. Skal tiltaket med stengde skular fungere som tiltenkt MÅ ein ta omsyn til oppfordringar frå Folkehelseinstituttet, presiserer politiet.

Situasjonen no er at ungdommar samlast og aukar smittefaren for sine omgjevnadar. Dette kompliserer smittesporing for kommunelegane, slik at i ytst konsekvens kan smitta personar gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan bidra til ytterlegare spreiing av viruset, skriv politiet.