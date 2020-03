Krevjande for norske kommunar

Nyhende

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha ansvar for å samordne statens politikk overfor kommunane, og å sørge for at kommunen har handlingsrom til å løyse oppgåvene sine. Kommunal- og moderniseringsministeren følgjer difor situasjonen i norske kommunar tett, heiter det i ei pressemelding.

- Vi må rekne med at kommunane sine utgifter vil auke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sjukeheimar og heimetenester, og det vil vere større behov for reinhald for å førebyggje smitte. Samtidig får færre kommunetilsette gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunane i denne vanskelege situasjonen, aukar vi tilskotet til kommunane med 250 millionar kroner, seier Nikolai Astrup (H).

Pengane skal dekkje meirutgifter som følgje av utbrotet. Fylkesmannen vil fordele desse midlane til dei enkelte kommunane når ein fordeling mellom fylka er klar.