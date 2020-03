Alle trafikkstasjonar er strengde

Nyhende

Det betyr at alle førarprøvar og teoriprøvar er avlyste.

I tillegg er dei digitale tenestene til etaten nede over helga. Frå måndag vil det igjen vere mogleg å sende salsmeldingar, betale omregistreringsavgift eller omregistrere køyretøy på nettet.

– Vi beklagar ulempene dette medfører, men håper på forståing for at vi må gjere tiltak i denne ekstreme situasjonen vi no er i, seier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Koronaviruset påvirkar også anleggsverksemda til Statens vegvesen.

– Som følgje av det som no skjer, kjem vi til å redusere kor mykje vi kan vere til stades på prosjektanlegga, og følgjer situasjonen tett saman med entreprenørane, seier Kjell Inge Davik, direktør for utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen, i ei pressemelding. Han viser til at divisjonen har ansvaret for ei rekkje store og små vegprosjekt rundt om i landet.