5 eller 8 cm snø

Nyhende

Utval for areal og eigedom i Stad diskuterte i møte tysdag standard for vintervedlikehald og -beredskap på kommunale vegar. Bakgrunnen er at administrasjonen, før utlysing av brøytekontraktar på anbod, ønskjer å få dei folkevalde sine synspunkt og innspel på tiltak som kan redusere kostnadsnivået.