Nye restriksjonar for besøk på sjukehusa

Nyhende

Det skriv Helse Førde i ei pressemelding torsdag. I tillegg til restriksjonane for besøk innfører Helse Førde no grøn beredskap, saman med dei øvrige føretaka i Helse Vest. Frå før har helseføretaket oppmoda pårørande til i størst mogeleg grad å avgrense besøk på sjukehuset, og til å ta kontakt med oss på førehand dersom det er grunn til mistanke om at ein kan ha vore eksponert for smitten.

Eitt besøk døgnet

På bakgrunn av det aukande talet smitta personar innfører Helse Førde no følgande restriksjonar for pårørande-besøk på sjukehuset:

Frå dags dato kan kvar inneliggande pasient motta maksimalt eitt besøk frå ein pårørande eller kjenning per døgn. Besøk ut over dette må på førehand avklarast med sjukehuset.

På kvinneklinikken kan fødande eller pasientar berre motta besøk frå mann/partnar. Også her må unntak avklarast på førehand.

Beredskapssituasjon

Denne nye restriksjonen kjem i tillegg til dei tidlegare annonserte restriksjonane, det vil seie at ein framleis må ringe sjukehuset - telefon 57 83 04 21 - på førehand om ein er usikker på om ein kan vere smitta. Dette gjeld alle - både besøkande, pasientar og tilsette ved sjukehuset.

I tillegg er det bestemt at alle føretaka i Helse Vest, inkludert Helse Førde, skal innføre grøn beredskap frå og med klokka 10 torsdag 12. mars. Kriteriet for å innføre dette lågaste beredskapsnivået er at det ligg føre ein uavklara situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar eller tiltak.