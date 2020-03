Innandørs arrangement med over 500 deltakarar blir forbode

Nyhende

Dette blir gjort med heimel i smittevernlova.

– Vi har fått tilbakemeldingar frå fleire kommunar og kommunelegar som har bede om klarare råd. Derfor innfører vi no forbod mot store arrangement. Dette gjer vi òg for å lette arbeidstrykket i kommunane, sa helsedirektøren på ein pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg onsdag kveld.

Vedtaket gjeld frå onsdag og ut april månad. Når det gjeld mindre arrangement, må kommunane gjere eigne risikovurderingar.

– No er jobb nummer éin å avgrense spreiing av smitten, slår Guldvog fast.

Guldvog varslar òg at styresmaktene vil setje i verk tiltak for å hindre innreise frå område med høg smitterisiko. Dette er områda nordmenn er rådd mot å reise til. Unntaket gjeld for dei som har opphald i Noreg og skal tilbake hit.

– Desse personane vil anten bli returnerte eller sette i karantene. Vi kontaktar flyplassar, ferjeanløp og kommunane. Det gjeld fly, cruiseskip og anna båttrafikk, seier Guldvog.

I tillegg har Helsedirektoratet i dag sendt brev til dei regionale sjukehusa i landet og bede dei legge om drifta og utsetje planlagt aktivitet for å frigjere plass til koronasjuke.

– Men uansett kor mykje vi planlegg, vil vi ikkje greie å løyse alle problem, seier helsedirektøren.